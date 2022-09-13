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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Belgrad Ormanı Sırbistan'da değil!

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Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na olay gönderme: Belgrad Ormanı Sırbistan’da değil!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Ankara'da geçen Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da gerçekleştiğini söylemişti. Tarihi genel kültür konusunda sınıfta kalan CHP liderine AK Parti'den çok konuşulacak bir gönderme geldi. Partinin İstanbul hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu’na genel kültür konusunda biraz yardımcı olalım! Belgrad Ormanı Sırbistan'da değil, Sarıyer'dedir. Kendileri için biraz ilginç gelebilir ama Mısır Çarşısı da Mısır'da değil Fatih'tedir" denildi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu haftaki grup toplantısını Sakarya'da gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan CHP lideri, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kentte gerçekleştiğini iddia etti.

ANKARA'DAKİ SAVAŞI "SAKARYA'DA GERÇEKLEŞTİ" DİYEREK ANLATTI

Kılıçdaroğlu büyük bir gafa imza attığı açıklamasında, "Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda da Çorum ve Konya'dan ülke olarak bahsetmiş, fındık üretiminin yüzde 42'sinin ise Şanlıurfa'da yapıldığını öne sürmüştü.

AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME

Tarihi genel kültür konusunda sınıfta kalan CHP liderine AK Parti'den çok konuşulacak bir gönderme geldi.

Partinin İstanbul hesabından yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na genel kültür konusunda biraz yardımcı olalım! Belgrad Ormanı Sırbistan'da değil, Sarıyer'dedir. Kendileri için biraz ilginç gelebilir ama Mısır Çarşısı da Mısır'da değil Fatih'tedir" denildi.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kılıçdaroğlu’ndan ’Sakarya’ gafı KILIÇDAROĞLU'NDAN 'SAKARYA' GAFI

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