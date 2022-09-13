Rusya gazı kesti! Avrupalı liderler Başkan Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen Putin'e söyleyin
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Batı'da oluşan gaz krizine ilişkin, Avrupalı liderlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep ettiğini söyledi. Bakan Kirişci, "Balkan ülkeleri liderleri ‘Lütfen Putin’e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler’ dediler" diye konuştu.
Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle Batı tarafından binbir türlü ambargoya maruz kalan Rusya, gaz ve petrol sevkiyatını durdurma kararı almıştı.
Avrupa'yı büyük bir krize sürükleyen Putin, birçok ülkeye doğal gaz akışını durdurmıştı. Rus gaz devi Gazprom, Kuzey Akımı doğal gaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa'ya yeniden açılmayacağını açıklamıştı.
Rusya'nın yaptırımı sonrası kara kara düşünen Avrupa ülkeler, gaz tedarikini farklı ülkelerden yapabilmek için çetin bir arayışa koyulmuştu. Birçok ülke, vatandaşlarına duş almama gibi çağrılarda bulunmuştu.
PUTİN: "BATI DONMUŞ OLACAK"
Ülkesine yönelik yaptırımlara gazı keserek karşılık veren Putin, Vladivostok şehrinde düzenlenen etkinlikte, Batı'ya bir kez daha meydan okuyup, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" demişti.
BAKAN KİRİŞCİ ANLATTI: "AVRUPALI LİDERLER BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe'nin bulunduğu Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen "Sakarya Zaferi'nin 101. Yılı Kutlama Programı"na katıldı.
Kirişci, burada kendisinin de eşlik ettiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ziyaretine ilişkin izlenimlerini aktardı.
"PUTİN'DEN 'GAZIMIZI KESMESİNLER' DİYE RİCADA BULUNMAMIZI İSTEDİLER"
Balkan liderlerinin Putin'den gazlarını açması için ricada bulunduklarını belirten Kirişci, "Önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan ve daha sonra Hırvatistan'da bulunduk. Her üç ülkenin gerek cumhurbaşkanları gerek başbakanları gerekse de bizim bakanlar olarak muhataplarımız düzeyinde ifade ettikleri cümle şu olmuştur, 'Ne olur önümüzdeki hafta Şangay Zirvesi'nde olacaksınız. Orada lütfen Putin'e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler'. Kime söyleniyor bu, bu ülkenin liderine. Bir düşünün, şuradaki bir kişi donsa, donacağını bilse söylemeyeceği sözleri bu ülkelerin liderleri düzeyinde kulaklarımız iletmiştir." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN, BALKAN TURUNDA 3 ÜLKEYİ ZİYARET ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan, mevkidaşlarının davetine icabetle, 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.
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