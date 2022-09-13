Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yunanistan’a tepki

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türklere yönelik tutumuna da tepki gösteren Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Oradaki kardeşlerimizin varlığını kabul etmiyorlar. 'Bunlar Müslüman' diyorlar. Peki bunlar Çinli mi, Japon mu? Bunların ismi Türk, adresleri Türk, mezarlıkları Türk, tarihleri, tapuları Türk. Batı Trakya'daki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu gasbediyorlar, bunu da görmezlikten geliyorlar. Onların okullarına, müftü seçimine dahi her şeye müdahale etmeye çalışıyorlar. Bir tarafta Lozan Anlaşması, diğer taraftan Paris Anlaşması var. Bunlar temel metinler. Bu metinlerin ortaya koyduğu düzenlemeleri dahi inkar ediyorlar, reddediyorlar."

Yunanistan'ın adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığına dikkati çeken Akar, "Karasularınız ne ise hava sahanız da odur. 'Hayır bizim karasularımız 6 mil, hava sahamız 10 mil' diyorlar. Dünyadaki en garip şey. Bunun anlaşılması mümkün değil. Bunu aklı başında kimse kabul etmiyor. Sorunlar bir bir bekliyor. Biz de 'Madem bu sorunlar var, gelin konuşalım, görüşelim' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sorunların çözümüne yönelik bir tarafta istişari, diğer tarafta güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmelerle ayrıştırma usulleri görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar, "Bunların hepsi durdu. Biz diyoruz ki 'Ne zaman istiyorsanız buyurun gelin veya biz gelelim.' Biz 'diyalog' diyoruz onlar ise bunları bir tarafa bırakarak 'Türkiye yayılmacı, saldırgan' diyorlar. Gemiye ateş eden kendileri, diyaloğa gelmeyen kendileri." diye konuştu.

"GÖRÜŞMELERE BAŞLAMAK EN DOĞRU YOL"

Sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun, adaletli çözümünün önemine vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

"Tarihten ders alın diyoruz. Yeni maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu konuda akıllı olun. Yunanistan'da kendi şahsi hesapları ve iç politika için gerilimi artıran bazı siyasiler var. Kendi menfaatleri için kendi halklarının refahını, geleceğini tehlikeye atıyorlar. Diğer taraftan da bazı siyasiler, akademisyenler, diplomatlar, emekli askerler ve aklıselim sahibi Yunanlar buradaki yanlışlığı gördü ve bunu yazılı ve sözlü olarak dile getirmeye başladılar.

Biz bu manada gelişmelerin olmasını ve bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle, diyalogla sorunlarımızı çözmek için görüşmelere başlamamızın en doğru yol olacağını ifade ediyoruz. Fakat bu söylediklerimizin hiçbir şekilde zafiyet olarak algılanmaması gerekir. Ege'de Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını, menfaatlerini korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da çok şükür muktediriz."