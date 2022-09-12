Yunanistan ile yaşanan gerginlikler sonrası ABD’den Türkiye karşıtı hamle! Yunanistan’a tam 83 F-16...

"TÜRKİYE'YE F-35 VERMELİYİZ"



Eski NATO komutanı, Türkiye'ye F-35 verilmesi gerektiğini, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi. Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

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