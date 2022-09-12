Yunanistan ile yaşanan gerginlikler sonrası ABD'den Türkiye karşıtı hamle! Yunanistan'a tam 83 F-16...
Son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlikler sonrası Yunanistan'a yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ABD'den bir adım daha geldi. ABD, Yunanistan'ın F-16 uçaklarını modernize etmeye başlarken toplamda 83 adet F-16'nın "Viper" seviyesinde güncelleneceği belirtildi.
RESMİ TÖREN YAPILDI
Yunan basınında yer alan habere göre, ABD desteğiyle modernize edilen F-16 uçakların teslimi Tanagra'daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayii tesislerinde resmi törenle yapıldı.
YIL SONUNA KADAR 6 F-16 DAHA
Modernize edilmiş iki F-16'nın, ilk uçuşunu Eğriboz Adası üzerinden yaparak, Girit'teki Suda Üssüne gitmesi planlanıyor.Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16'nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor.
TOPLAM 83 UÇAK
F-16 modernizasyon programı kapsamında, toplamda 83 adet F-16'nın "Viper" seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor.
Eski NATO Komutanı ABD'li General Philip Breedlov Türkiye'ye F-35 satışına yönelik açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'YE F-35 VERMELİYİZ"
Eski NATO komutanı, Türkiye'ye F-35 verilmesi gerektiğini, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi. Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.
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