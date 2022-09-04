Evlat nöbetinden 6’lı masaya öfke: Hakkımızı helal etmiyoruz

Diyarbakır'daki eylemde oğlunu kurtararak askere gönderen annelerden Ayşegül Biçer: Anneler burada sivil bir eylem yapıyor, hiçbir siyasi partinin kararıyla burada bulunmuyor. Yarın seçim kapıya dayandığında bunlar yani 6'lı masa bize helallik almaya gelmesin.