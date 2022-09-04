Evlat nöbetinden 6'lı masaya öfke: Hakkımızı helal etmiyoruz
Son dakika haberine göre Evlat nöbetinde 4. yılına giren ailelerden, HDP ile gizli ortaklık yapan 6'yı masaya tepki geldi. Anneler "Oy uğruna evlatlarımızı dağa kaçıran HDP ile birlikte hareket eden 6'lı masaya hakkımızı helal etmiyoruz" dediler.
Giriş Tarihi: 04.09.2022
07:51 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
07:51
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ya da kandırılarak dağa götürülen çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde 3 Eylül 2019'da başlayan nöbet dördüncü yıla girdi.
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Eylemin 4'üncü yılına girmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, il protokolü, farklı kentlerden gelen anneler ile sivil toplum örgütleri, ailelerin yanında yer aldı.
Bakan Soylu, açıklamalarda bulunduktan sonra aileler birlikte teröre lanet yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşte, 5 dilde yazılı dövizler açıldı. Çocuklarını simgeleyen balonları uçuran aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve teröre tepki gösterilen dövizlerle yürüyüş yaptı. 6'lı masaya ortak tepki gösteren aileler, SABAH'a konuştu.
Diyarbakır'daki eylemde oğlunu kurtararak askere gönderen annelerden Ayşegül Biçer: Anneler burada sivil bir eylem yapıyor, hiçbir siyasi partinin kararıyla burada bulunmuyor. Yarın seçim kapıya dayandığında bunlar yani 6'lı masa bize helallik almaya gelmesin.
Anneler onlara hakkını helal etmiyor. 6'lı masada olanlar birçok kez Diyarbakır'a geldiğinde buradan geçip gittiler. HDP'den dolayı bizi görmezden geldiler. Biz anneler olarak onlara hakkımızı helal etmiyoruz.