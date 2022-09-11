Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği sürüyor! Önce Putin ardından ABD...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta önce Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak, daha sonra ise Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'DA! PROGRAMINDA NELER VAR? / VİDEO

Geçtiğimiz hafta Balkan turunda 3 günde Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği yeni haftada da devam edecek.