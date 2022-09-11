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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Önce Putin ardından ABD...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği sürüyor! Önce Putin ardından ABD...

Geçtiğimiz hafta Balkan turu yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta da diplomasi trafiğini sürdürecek. Başkan Erdoğan önce Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak, daha sonra ise Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta önce Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak, daha sonra ise Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

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Geçtiğimiz hafta Balkan turunda 3 günde Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği yeni haftada da devam edecek.

ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'A GİDECEK

Bu kez 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Üye ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek. Gözler ise Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye çevrilecek.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK!

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 15-16 Eylül'de Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde görüşecek. İki ismin kritik görüşmesinin ana konusu tahıl koridoru olacak.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından temmuz ayında İstanbul'da varılan 'tahıl koridoru' anlaşmasının şu ana kadar amacına uygun kıtlık çeken ülkelere yardım için kullanılmadığını dile getiren Rusya lideri Vladimir Putin'in 15-16 Eylül'de Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde bir araya geleceği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ne gibi talepleri olacağı şekillenmeye başladı.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ
Önceki gün Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi'ni toplayarak Ukrayna savaşının gidişatının yanı sıra "tahıl koridoru" meselesini de kurmaylarıyla masaya yatıran Putin birkaç maddeden oluşan beklentilerini sıraladı.

"Tahıl koridoru" anlaşmasında baş müzakereci rolündeki Türkiye'nin çabalarını bir kez daha öven Rusya lideri, 87 gemiyle 2 milyon ton tahılın Ukrayna'dan çıktığını ancak bunların sadece 60 bin tonunun gerçekten ihtiyaç duyan Asya ve Afrika ülkelerine ulaştığını söyledi.

'BATI ENGELLİYOR'
Temmuz anlaşmasında yer almasına rağmen Rus tahılının pazara erişiminin Batılı ülkeler tarafından engellendiğini öne süren Putin, "Rusya'dan yük alan gemilerin limanlara yanaşması yasaklanıyor, sigorta şirketleri tahıl yükünü sigortalamıyor. Böylece Rus tahılı piyasaya çıkamıyor. Başkan Erdoğan ile bu konuyu ayrıntılı biçimde ele alacağız. Rusya yıl sonun kadar gerçekten kıtlık ve açlık çeken ülkelere 30 milyon ton tahıl ulaştırmak istiyor" diye konuştu.

'YOKSA KITLIK OLUR'
Putin, "Bu yıl Rusya'daki tahıl rekoltesi çok iyi. Ancak tarım sektörünün elindeki tahılı dünya piyasalarına çıkaramaması durumunda önümüzdeki yıl için ekip biçmesi imkansız hale gelecek. Dolayısıyla 2023 yılında yine bu günlerde dünya gerçek kıtlıkla karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

Tahılla ilgili Putin'in sıraladığı bu iki önemli madde, Erdoğan'dan Rus tahılının dünyaya açılması için yardım isteyeceği, aksi takdirde Rusya'nın "Tahıl koridoru" anlaşmasını revize ederek durdurma adımı atabileceği şeklinde yorumlandı.

GÜBRE DE KRİTİK BAŞLIK
Şanghay zirvesinde Rusya'nın ürettiği gübre konusu da gündeme gelecek. Tahıl gibi Rus gübresinin de engellendiğini dile getiren Putin, "Batı'nın bize uyguladığı yasadışı yaptırımlar yüzünden yüzbinlerce ton Rus yapay gübresi Avrupa limanlarında bekliyor. Biz karşılığında para almaksızın yaklaşık 2 milyon ton gübreyi gerçekten ihtiyacı olan ülkelere hibe olarak vermeye hazırız" dedi.

ERDOĞAN'IN SON DURAĞI ABD

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak. New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak.

20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Erdoğan; Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek.

Erdoğan'ın liderlerle dirsek teması New York'ta da sürecek. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında birçok devlet ve hükümet başkanı ile yüz yüze görüşecek.

'BIDEN İLE GÖRÜŞME FIRSATI BULURSAK...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma günü namaz çıkışında "DEAŞ'la mücadele amacıyla kurulan Birleşik Ortak Görev Gücü'ne bağlı ABD askerleri, önceki gün PKK/YPG'li teröristlerle Türkiye sınırına yakın kentte ortak tatbikat ve eğitim gerçekleştirdi. Bu tatbikatlar kapsamında PKK/YPG'nin ana unsuru SDG'ye silahlı eğitimler veriliyor. Tatbikattan fotoğraflar, görev gücünün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Bu konudaki değerlendirmeniz ne olur?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Tabii adına da dikkat ederseniz 'Suriye Demokratik Güçleri' olarak koyuyorlar. Yani bu bir kamuflajdır. Maalesef Amerika bu terör örgütlerine binlerce tır, araç, gereç, mühimmat bugüne kadar hep gönderdi. Daha hala da gönderiyor. Tabii sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil, aynı şeyleri maalesef Irak'ta da yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Bu silah, mühimmat, araç gereç desteklerinin yanında eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer Sayın Başkan'la bir görüşme fırsatı bulursak orada da bu konuyu kendileriyle tekrar görüşeceğim." şeklinde konuştu.

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