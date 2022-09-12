12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara'da DEAŞ'lılarla irtibatta olduğu belirlenen 9 yabancı yakalandı

Son dakika: Ankara'da DEAŞ'lılarla irtibatta olduğu belirlenen 9 yabancı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Ankara’da DEAŞ’lılarla irtibatta olduğu belirlenen 9 yabancı yakalandı

Son dakika haberleri... Ankara'da, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 9 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Ankara'da, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 9 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ihbar edilen 10 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şahıs yakalandı.

Detaylar gelecek...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA