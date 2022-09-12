İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı!
İstanbul’da üç aylık yaz tatilinin ardından okullar açıldı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.
İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk günü olması dolayısıyla trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.
D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk görüldü.
OKULLARIN İLK GÜNÜNDE TRAFİKTE YOĞUNLUK / VİDEO
Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Okula gidecek öğrenciler ile işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL kayıt yenileme ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2022-2023 Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı hangi tarihte düzenlenecek?
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
- Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...
- Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
- Masterchef Hamza'nın sağlık durumu nasıl, elendi mi? Masterchef Hamza neden yok, diskalifiye mi oldu? Açıklama geldi...
- Eylül'den sonra Ocak müjdesi geldi! Emekliye 10 bin TL üzerinde promosyon! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde...
- KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?
- Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte kritik tarih...
- Başvurana 2.300 TL ödeme! SED yardımı başvuruları başladı mı? SED yardımı ödemeleri başvuru şartları neler?
- Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11-12 Eylül evde bakım maaşları yattı mı? İşte bakım parası yatan iller listesi...