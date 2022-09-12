12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı!

İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı!

İstanbul’da üç aylık yaz tatilinin ardından okullar açıldı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.

İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk günü olması dolayısıyla trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk görüldü.

OKULLARIN İLK GÜNÜNDE TRAFİKTE YOĞUNLUK / VİDEO

Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Okula gidecek öğrenciler ile işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

İstanbul trafiğinde yoğunluk İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA