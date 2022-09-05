KHK'lılara yeniden görev Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi olacak! 6'lı masaya "Beni aday gösterin" mesajı veren CHP lideri, İmamoğlu ve Yavaş'ın üstünü çizdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu KHK'lıları yeniden göreve getireceğini açıklamasına üzerine, aldığı eleştiriler karşısında geri adım atmayarak kamuda terör yuvalanmasının önünü açacak. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, bu skandal vaadini seçim sloganı yaparak 6'lı masaya "Beni aday gösterin" mesajı gönderdi. Katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı seçimine hazır olduğunu söyleyen CHP lideri, olası rakipleri İmamoğlu ve Yavaş'ın da önünü kesti. CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verecekleri açıklamasının ardından konuşan Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın bunu uygun görmesi durumunda HDP'ye bakanlık verilmesine eşil ışık yaktı.
Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu. Ancak 6'lı masa bir aday üzerinde hala uzlaşmış değil. Masada adaylık için çatlak sesler çıkmasına rağmen, Kılıçdaroğlu her fırsatta adaylık sinyalleri vermeye devam ediyor.
CHP'YE "KHK'LILAR" TEPKİSİ / VİDEO
Daha önce yaptığı açıklamada "Masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz…" diyen Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında yine adaylığı için sinyaller verdi.
6'LI MASA UZLAŞIRSA BEN ADAYIM
Kılıçdaroğlu canlı yayında, altılı masanın kendi ismi üzerinde uzlaşması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hazırım. Zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" cevabını verdi.
MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU YİNE VETO ETTİ
Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin de çarpıcı mesajlar verdi. İki isminde kendi alanlarında başarılı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şikayet etmeden yollarına devam etsinler. Bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.
GÜRSEL TEKİN'İN 'HDP'YE BAKANLIK' VERECEĞİZ AÇIKLAMASI
CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları." dedi.
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