İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatından Canan Kaftancıoğlu açıklaması! Ödeme devlete yapılacak?

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu para cezasının müvekkiline ödeneceğine ilişkin gerçeğe aykırı ifadelere yer verdiğini belirten Kızılca, "Canan Kaftancıoğlu, hükmün kesinleşmesi halinde bu adli para cezasını müvekkilime değil, devletimize ödeyecektir." ifadesini kullandı.