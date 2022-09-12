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Son dakika: Gülşen'in ev hapsi ile ilgili flaş gelişme!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Son dakika: Gülşen’in ev hapsi ile ilgili flaş gelişme!

Son dakika haberine göre; imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen'e verilen ev hapsi cezası ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Karara göre; Gülşen'in ev hapsi cezası da kaldırıldı.

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