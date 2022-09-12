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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a gözdağı verdi: Sonuçlarına katlanırsınız

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Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan’a gözdağı verdi: Sonuçlarına katlanırsınız

Son dakika haberi...Bakan Çavuşoğlu: "Ege’nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bir uyarıdır."

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