İBB’deki taciz olayını ifşa edenlere iş yok! Skandala battıkça battılar

Şikayet üzerine bir araya gelen Site Yönetim Müdürü Serkan G., Boğaziçi Yönetim A.Ş'de Bölge Sorumlusu Ekrem A. ve Denetleme Sorumlusu Hayati O.; taciz mağduru kadınlarla tek tek görüşme sağladı.

İddiaya göre görüşmenin ardından şüpheli M.E. hakkında soruşturma dahi açılmadan istifa etti ve taciz anlarının olduğu güvenlik kamerası görüntüleri silindi. Taciz mağduru personel N.B. ve güvenlik amiri Murat T. ise duruma itiraz edince işlerine son verildi.