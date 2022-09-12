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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Mahmoud Abdulla ile görüştü.

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