Ümit Özdağ'ın iftirasına İçişleri Bakanlığından yanıt: "Bir oy için her şeyi satarsın! FETÖ'nün oyuncağı zavallısın"

ÖZDAĞ'IN GÜNDEM OLMA ÇABASI

Son dönemde ırkçı söylemleriyle ve skandal çıkışlarıya öne çıkan Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından "Bu doğru ise dünyayı başınıza yıkarız. Elinizi polisin onurundan ve cebinden çekin. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bu doğru ise bu parayı faizi ile polisimize vereceğiz" ifadelerini kullandı.