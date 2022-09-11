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Ümit Özdağ'ın iftirasına İçişleri Bakanlığından yanıt: "Bir oy için her şeyi satarsın! FETÖ'nün oyuncağı zavallısın"

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Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Ümit Özdağ’ın iftirasına İçişleri Bakanlığından yanıt: Bir oy için her şeyi satarsın! FETÖ’nün oyuncağı zavallısın

Son dönemdeki skandal çıkışlarıyla gündeme gelmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, polislerin promosyon parasının ENSAR, TÜRKEN, TÜRGEV gibi vakıflara bağış olarak verildiği iftirasını attı. Bu sözlere İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan yanıt gecikmedi. Çataklı, “Sen FETÖ’nün operasyonunun oyuncağı bir zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın, bu ülkenin itibarı, birikimi, kurumları dâhil!" eleştirisini yöneltti.

ENSAR, TÜRKEN, TÜRGEV gibi vakıflara polislerin promosyon parasının bağış olarak verildiği iftirasını atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından bununla ilgili bir paylaşım yaptı.

ÖZDAĞ'IN GÜNDEM OLMA ÇABASI

Son dönemde ırkçı söylemleriyle ve skandal çıkışlarıya öne çıkan Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından "Bu doğru ise dünyayı başınıza yıkarız. Elinizi polisin onurundan ve cebinden çekin. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bu doğru ise bu parayı faizi ile polisimize vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'NÜN OPERASYONUNUN OYUNCAĞI ZAVALLISIN"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Özdağ'ın bu iftira içeriğine çok sert bir dille tepki gösterdi.

Çataklı, resmi Twitter hesabından Özdağ'ın yazdıklarını alıntılayarak "Sen FETÖ'nün operasyonunun oyuncağı bir zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın, bu ülkenin itibarı, birikimi, kurumları dâhil!" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Çataklı'nın Özdağ'a yazdıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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