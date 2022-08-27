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Ümit Özdağ provokasyon için adres olarak camiyi seçti! Cuma namazındaki iğrenç anların kameramanı ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Ümit Özdağ provokasyon için adres olarak camiyi seçti! Cuma namazındaki iğrenç anların kameramanı ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dünkü cuma namazında, Atatürk'ün ismini anmadığı gerekçesiyle imama tepki gösterdi. Tam da kameralar kendisine çevrildiği sırada şova girişen Özdağ, "Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?, Atatürk'ün ruhuna fatiha" diyerek, cemaatin şaşkın bakışları arasında bir anda dua etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve dönemin bakanlarının imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnameyi işaret ederek, "Hutbelerde isim anılmamasını merhumun kendisi istemiş. Daha sonraki süreçte de hiç hutbelerde yazılmamış." demişti.

Suriyeliler üzerinden birçok defa provokasyona kalkışan, ancak söylemlerinin yanlış olduğunun belgelenmesinin ardından her seferinde paylaştığı tweet'leri silen Ümit Özdağ, bu sefer de cuma namazında provokasyona kalkıştı.

CAMİDE PROVOKASYON!
Cuma namazında cami imamının hutbe okuduğu esnada bağıran Özdağ "Atatürk'ü anmayacak mıyız" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ PROVOKASYON İÇİN ADRES OLARAK CAMİYİ SEÇTİ! | VİDEO

Özdağ'ın 'şovunu' planlı bir şekilde yaptığını kanıtlayan görüntülere ulaşıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN BAŞKAN YARDIMCISI
Ümit Özdağ'ın kamera açtırıp kendini çektirdiği ve görüntüyü çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı.

Ümit Özdağ’dan cuma namazında şov ÜMİT ÖZDAĞ'DAN CUMA NAMAZINDA ŞOV

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