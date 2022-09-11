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Son dakika: Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, sel afetiyle ilgili son durum ve Türkiye'nin yardımları ele alındı. Pakistan Başbakanı Şerif desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

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