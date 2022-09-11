HDP’li Semra Güzel’in kaçış planı ortaya çıktı! Atina resmi karşılama yapacaktı

Ayrıca HDP'li Güzel'in Yunanistan'a firarından, ülkede bulunan PKK'lı teröristler de haberdar edilmiş. Fırat D.'nin yakalandıkları gün Diyarbakır Adliyesi'nce aranma kaydı bulunan Cihan Ö. ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Fırat D.'nin Cihan Ö.'ye, kendisi ve Semra Güzel'in firarından bahsettiği belirtildi.

İKİ AYRI SAHTE PASAPORT VARDI

Fırat D. ve Semra Güzel'in yakalandıkları gün saat 13.00'te Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinde buluştukları, ardından Alaaddin G.'nin aracıyla Edirne'ye yola çıktıkları tespit edildi. Fırat D.'nin Semra Güzel'in kullanması için hazırlanan ikinci sahte pasaportu da otogarda buluştuğu kuryeden teslim aldığı, fakat bu pasaportu kullanmadıkları ortaya çıktı.