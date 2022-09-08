Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in kaçış planının detayları ortaya çıktı! Fuhuş şebekesi ile birlikte plan yaptılar
Son dakika haberleri... "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü Terör Örgütü PKK) suçundan aranan ve İstanbul'da gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Türkiye'den kaçış planının detayları ortaya çıktı. Güzel'in fuhuş şebekesi ile birlikte firar etmeye hazırlandığı öğrenildi.
"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü Terör Örgütü PKK) suçundan aranan ve İstanbul'da gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Türkiye'den kaçış planının detayları ortaya çıktı. Güzel'in fuhuş şebekesi ile birlikte firar etmeye hazırlandığı öğrenildi.
Detaylar gelecek...
2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu.
TBMM Genel Kurulu'nda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.
İŞTE SEMRA GÜZEL'İN EMNİYETE GETİRİLİŞ ANLARI
EDİRNE'DE YAKAYI ELE VERDİ
O günden itibaren firari olan HDP'li Güzel, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalandı.
HABERİ BAKAN SOYLU VERDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilliği düşürülen ve firari olan HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını duyurdu.
SON DAKİKA: HDP'Lİ SEMRA GÜZEL YAKALANDI / VİDEO
"KILIÇDAROĞLU SANA ÜZÜCÜ BİR HABERİMİZ VAR"
Bakan Soylu paylaşımında şunları söyledi:
"Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı"
İLK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Güzel'in tanınmamak için kızıl bir peruk ve lacivert bir gözlük taktığı ortaya çıktı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: MEHTAP ŞAHAN ADINA DÜZENLENEN SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkikatı ile yapılan ortak çalışmada;
Ankara Sulh Ceza Hakimliğince *Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından aranma kaydı bulunan *HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, *Mehtap Şahan adına düzenlenmiş *sahte nüfus cüzdanı* ile 59 D… 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı.
Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. simli şahıslar da gözaltına alındı."
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmış, başsavcılık, Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatmıştı.
İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gelmemişti. Bunun üzerine adresinde de bulunamayan Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.
KILIÇDAROĞLU SEMRA GÜZEL ÜZERİNDEN İKTİDARI HEDEF ALMIŞTI
Skandal gelişmenin ortaya çıkması sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum, 'Ne zaman çekilmiş' diye. Bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Nasıl oldu? Açılımda bu işler olduysa sen neredeydin, bu ülkeyi yönetmiyor muydun, aklın başında mıydı? bunların sorulması lazım." demişti.
KİRLİ İŞ BİRLİĞİ: FETÖ'CÜLER DE AYNI GÜZERGAHTAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR
Yaşananların ardından A Haber'de değerlendirmelerde bulunana Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Türk istihbaratının başarısına ve kaçış güzergahının FETÖ ile aynı olmasına dikkat çekti.
Kirli bir iş birliği yapıldığı vurgusu yapan Emin Pazarcı, "Çok haber çıktı, diğer ülkelere gittiği söylendi. Demek ki emniyet güçlerimiz iyi bir iş yapmış, çıkışına müsaade etmemiş. Yakalanması son derece sevindirici. Sonucunda ne çıkacak, buna hangi HDP'liler kol kanat gerdi, Türkiye'de nelerde bulundu? Bunların cevapları önemli. Belki de Türk istihbaratı nerede olduğunu biliyordu, bir süre takip edip noktayı koydu. Aynı insan kaçakçıları FETÖ'cüleri de aynı güzergahtan yurt dışına götürmeye çalışıyor. Demek ki bir iş birliği var." diye konuştu.
"BU BİLE DEVLETTEN KORKUYU GÖSTERİYOR"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise şunları söyledi:
"Güvenlik güçlerimizi tebrik etmek lazım. Bu operasyon çok büyük bir başarı. HDP legalleştirilmeye çalışsa da bu insan kılığına girmiş mahlukat maalesef vekillik yaptı. Buna benzer kişiler de siyasetin içinde yer aldı. HDP'nin vicdanlardaki yeri ortada. 7'li masa hala bunlarla birlikteliği sürdürmeye devam etsin. MİT son dönemde gurur verici operasyonlar yapıyor. Bu kişi kirli ve kanlı işlerin tam içinde yer alıyor. Edirne'de bir anda karşılarına çıkmadı Semra Güzel. Büyük bir operasyonun sonucu yakalandı. Kandil bölgesine kaçtı iddiaları vardı. Sınırı terk etmesi zaten mümkün değildi.
Edirne'de yurt dışına kaçmayı deneyecekti. İlk adresi Yunanistan olacaktı. Teröre destek veren yapılarla Yunanistan'ın yaptıklarını da görüyoruz. Güzel'in ifadesinde Yunanistan ile olan bağ da ortaya çıkacaktır. Çok yeni belge ve bilgilere ulaşılabilir. Bu yaşanan gelişme her şeyi farklı noktalara taşıyabilir. Kandil bölgesine gidecekti ama bunu yapamadı. Semra Güzel daha güvenli hissetmek adına Yunanistan'a gitmek istedi. Peruk takıp kıyafet değiştirmiş bu bile devletten korkuyu gösteriyor. Attığı her adım takip edildi son anda devlet tarafından ele geçirildi."
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