Berkin Elvan’ın katili DHKP-C! Yaralı halde saatlerce ölmesini beklemişler

ÖRGÜT BİLE BİLE ÖLÜME SÜRÜKLEMİŞ

Burada ben ve birkaç kişi daha Berkin'i Özel Okmeydanı Hastanesi'ne götürmek istediğimizi söyledik. Ancak İbrahim Gökçek ile Ali aracı bize, 'Biz Berkin ile ilgileniriz. Siz yukarıdaki polislere bakın' dediler. Biz, 'Özel Okmeydanı Hastanesi yakın abi oraya götürelim' dedik. Çevredekiler de aynı şekilde tepki verdi. Ali Aracı ve İbrahim Gökçek, 'Biz halledeceğiz, haber vereceğiz' diyerek bizi oradan gönderdiler.

CEBİNDEN ÇIKAN TORPİLLERİ SUNAY YILDIZ ALDI

Vurulma anından anca bir buçuk ya da iki saat sonra Berkin Elvan'ı Okmeydanı SSK Hastanesi'ne götürdüklerini öğrendim. Bu süre içerisinde Berkin Elvan İdil Kültür Merkezi içerisinde tutuldu. Eğer erken müdahale olsaydı kurtarılabilirdi. Çünkü İdil Kültür Merkezi'ne 5 dakikalık mesafede bulunan Özel Okmeydanı Hastanesi'ne götürülebilirdi. Daha önce de bu tip toplumsal olaylarda yaralanan kişiler hiç vakit kaybetmeden bu hastaneye götürülüyordu. Burada ücretsiz tedavi oluyorlardı. Ancak Berkin Elvan için bu uygulanmadı ve burası yerine daha uzak olan SSK hastanesi tercih edildi. Hastaneye gitmeden önce İdil Kültür Merkezi girişinde iken Berkin Elvan'ın cebinden çıkan torpilleri Grup Yorum üyesi Sunay Yıldız'ın aldığını gördüm."

MOBESELER'İ ÖRGÜT KARARTTI

İtirafçı H. A., Berkin Elvan'ın ölümünün aydınlatılamamasının sebebinin de bölgedeki MOBESE kameralarının tahrip edilmesi olduğunu söyledi. H. A. şöyle dedi: "Sunay Yıldız, Okmeydanı hastanesine geçtikten sonra yanına gelen polise, 'Çocuk evden ekmek almaya çıkmış, ekmek almaya giderken de kafasına gaz bombası gelerek vuruldu' dediğini bizzat kendim duydum. 'Polis ekmek almaya giden çocuğu vurdu' şeklinde bu yorum ülke gündemine yayıldı. Gezi Olayları'nın başladığı ilk gün Okmeydanı girişinde bulunan MOBESE'lerin örgüt tarafından sökülmesi sebebiyle oluşan kamera yokluğu, bu olayın aydınlatılamamasına yol açtı."

ÖRGÜT ELVAN'IN ÖLÜMÜNDEN BESLENDİ

Örgüt, o günden itibaren de kesintisiz bir şekilde yayın organları Yürüyüş Dergisi'nde hem de daimi olarak Okmeydanı Hastanesi önünde ellerinde ekmeklerle yapılan 'Berkin Elvan için Ekmek ve Adalet' eylemleri ile topluma Elvan'ın ekmek almaya giderken vurulduğunu empoze etti. Ölümüne kadar olan süreçte örgütün ana gündemi Berkin Elvan oldu.