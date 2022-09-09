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MSB 'Terörist neredeyse hedef orası' diyerek duyurdu: PKK'lı teröristler öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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MSB ’Terörist neredeyse hedef orası’ diyerek duyurdu: PKK’lı teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Terörist neredeyse hedef orası!" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEF ORASI"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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