10 Eylül 2022, Cumartesi
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Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometrede! İstanbul'daki feci kaza nasıl yaşandı?
İstanbul'da yaşanan ve 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin Ulaştırma Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de açıklamalarda bulundu. Ilıcalı kazanın neden gerçekleştiğini açıklarken "Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometreyi doldurmuş. Bunların yenilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...