Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometrede! İstanbul’daki feci kaza nasıl yaşandı?

İstanbul'da yaşanan ve 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin Ulaştırma Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de açıklamalarda bulundu. Ilıcalı kazanın neden gerçekleştiğini açıklarken "Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometreyi doldurmuş. Bunların yenilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...