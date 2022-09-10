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Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometrede! İstanbul'daki feci kaza nasıl yaşandı?

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Giriş: 10.09.2022 01:02
İstanbul'da yaşanan ve 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin Ulaştırma Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de açıklamalarda bulundu. Ilıcalı kazanın neden gerçekleştiğini açıklarken "Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometreyi doldurmuş. Bunların yenilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometrede! İstanbul’daki feci kaza nasıl yaşandı?
Metrobüslerin çoğu bir milyon kilometrede! İstanbul'daki feci kaza nasıl yaşandı?
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