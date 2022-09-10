İstanbullu yolda kaldı! CHP'li İBB yine sınıfta kaldı! AK Partili belediyeler seferber oldu
İstanbul Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasının ardından toplu ulaşım hizmeti çöktü. Vatandaşlar yollarda kalınca İBB'nin yapması gereken aktarma işlemini AK Partili Belediyeler üstlendi. Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi'ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı.
Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 85 kişinin yaralandığı kaza üzerine AK Partili Belediyeler adeta seferber oldu.
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinin durması üzerine onbinlerce yolcu yolda mahsur kaldı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için AK Partili ilçe belediyeler bölgeye ivedilikle otobüs sevk etti. AK Partili Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi'ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı. Metrobüs hattı boyunca çift taraflı olmak üzere ring seferler yapılıyor. AK Partili belediye otobüslerinin, metrobüs seferleri normale dönene kadar hizmet vereceği öğrenildi.
MESAİ ARKADAŞLARIMIZ RİNG SEFERLERİNE BAŞLADI
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Kartoğlu, "Metrobüs kazasının ardından ulaşım sorunu yaşayan hemşehrilerimiz için mesai arkadaşlarımız ring seferlerine başladı. Güzergah boyunca mağdur olan vatandaşlarımız servis araçlarımızdan yararlanabilir." ifadelerini kullandı.
İSTANBULLULAR TEŞEKKÜR ETTİ
AK Partili belediyelerin sunduğu hizmete karşı memnuniyetlerini dile getiren İstanbullular, "Allah razı olsun, teşekkür ederiz" dedi.
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