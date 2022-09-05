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FETÖ'cü 3 hain Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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FETÖ’cü 3 hain Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

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