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Yakalanan DEAŞ'lı elebaşı Abu Zeyd tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Yakalanan DEAŞ’lı elebaşı Abu Zeyd tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sumaidai, bugün sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça sorgulanan şüpheli Al Sumaidai, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hattab Ghazal Al Sumaidai Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı.

Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.

DEAŞ elebaşı Al Sumaidai Türkiye’de yakalandı! DEAŞ ELEBAŞI AL SUMAİDAİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI!

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