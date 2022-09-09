Yakalanan DEAŞ’lı elebaşı Abu Zeyd tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.