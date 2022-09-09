Fransız Le Monde gazetesinden Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Büyük arabulucu
Fransız Le Monde gazetesinde Başkan Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullanılırken Emmanuel Macron eleştirildi. Yazıda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Erdoğan'ı kıskanmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkiler kurmayı başarmış büyük bir arabulucu olduğu belirtildi.
"ERDOĞAN BÜYÜK ARABULUCU"
Fransız Le Monde gazetesinde yayımlanan yazıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Erdoğan'ı kıskanmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkiler kurmayı başarmış büyük bir arabulucu olduğu belirtildi. Gazetede Alain Frachon'a ait "Erdoğan büyük arabulucu" başlıklı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisinin iyi olduğu belirtildi.
"ERDOĞAN İKİ TARAFLA DA GÖRÜŞEBİLEN TEK LİDER"
Frachon yazısında, ''Fransa cumhurbaşkanı doğruyu söylüyor. Türk mevkidaşı Ruslar ve Ukraynalılar için irtibatta olan kişi. Erdoğan, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan boğazların anahtarına sahip" ifadelerini kullandı. Yazısında Erdoğan'ın bir dış politika ustası olarak uzmanlarca kıskançlıkla da olsa saygıyla izlendiğini yazan Alain Franchon, "Zelenskiy'e sıcak ve destek veren, her zaman Putin'i anlayan Erdoğan, arabulucu olarak kendini dayattı. Yan yana ama herkesle arası iyi. Biraz kıskanç bir hisle de olsa realist ekolün dış politikada savunucuları ustayı selamlıyor" dedi.
UKRAYNA LİMANLARINDA BLOKAJ KALKTI
Erdoğan'ın uluslararası alanda attığı ve çözüm getiren hamlelerini de sıralayan Frachon, "Türk arabuluculuğu, Orta Doğu ve Afrika'ya hububat ihracatı için Ukrayna limanlarının blokajını kaldırmaya başlamasına izin verdi. Rus işgal birliklerinin patlayıcı bir duruma neden olan Zaporijya nükleer santraline BM müfettişlerinin gönderilmesine yardım etti. Temmuz ayında Türk Cumhurbaşkanı Rus mevkidaşı tarafından Soçi'de kabul edildi, güçlendirilmiş bir ekonomik ortaklık imzaladılar. Ağustos ayında Zelensky, Erdoğan'ı ve hükümetinin bir kısmını uzun bir çalışma oturumu için Lviv'de karşıladı" diyerek uluslararası alanda başarılı olduğunu yazdı.
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