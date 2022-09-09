Fransız Le Monde gazetesinden Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Büyük arabulucu

"ERDOĞAN İKİ TARAFLA DA GÖRÜŞEBİLEN TEK LİDER"



Frachon yazısında, ''Fransa cumhurbaşkanı doğruyu söylüyor. Türk mevkidaşı Ruslar ve Ukraynalılar için irtibatta olan kişi. Erdoğan, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan boğazların anahtarına sahip" ifadelerini kullandı. Yazısında Erdoğan'ın bir dış politika ustası olarak uzmanlarca kıskançlıkla da olsa saygıyla izlendiğini yazan Alain Franchon, "Zelenskiy'e sıcak ve destek veren, her zaman Putin'i anlayan Erdoğan, arabulucu olarak kendini dayattı. Yan yana ama herkesle arası iyi. Biraz kıskanç bir hisle de olsa realist ekolün dış politikada savunucuları ustayı selamlıyor" dedi.