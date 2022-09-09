Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Bu kişinin Adalet Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına varıncaya kadar bu görevleri ifa etmiş olduğunu aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim de gerek İstihbarat, gerek İçişleri Bakanlığımız aramadaydılar ve sonunda yakaladılar. Bugün de yargıya sevki yapıldı. Bu sevkinden sonra da gereğini zaten yargı yapacaktır. Tabii DEAŞ'la ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları bugüne kadar yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, hatta hatta Silahlı Kuvvetlerimiz oldu.

Yani Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. Tabii yargının bugün vereceği kararı bekliyoruz. O karar da atılacak adımlar için aslında ciddi manada zannediyorum bir mesaj olacaktır. Bu kararlılığımız sınır içi, sınır dışı devam ediyor. Temenni ediyorum ki DEAŞ'la olan bu mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar."