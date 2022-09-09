Rus medyası manşetlere taşıdı: Başkan Erdoğan Putin'e hak verdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’dan sevk edilen tahılın fakir ülkeler yerine zengin ülkelere gittiğine yönelik eleştirisi ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hak vermesi, Rus basınında geniş yer buldu.
Ülkenin tirajı yüksek bir başka gazetesi İzvestiya ise haberi "Erdoğan, Ukrayna'dan fakir ülkelere tahıl sevk edilmediği konusunda Putin'e katıldı" başlığıyla okuyucularına aktardı.
Başkan Erdoğan'ın, Putin'in, tahılın Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere gittiği konusunda endişe duyduğuna yönelik ifadelerine yer verilen haberde, Türk liderin Rus mevkidaşıyla bu konuyu Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüşmeyi planladığı bilgisi de paylaşıldı.
Rus haber ajansı TASS'ın da "Erdoğan, Ukrayna'dan sevk edilen tahılın gelişen ülkelere gitmesi sorun olduğu konusunda Putin'e katılıyor" başlığıyla aktardığı haberde, Türkiye'nin Rus tahılının da dünya pazarlarına ulaşması gerektiği görüşünde olduğuna yönelik ifadeleri de yer aldı.
Rus RBK gazetesinin de manşetten "Erdoğan tahılın zengin ülkelere gittiği konusunda Putin'e katıldı" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın, "Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil." ifadeleri ön plana çıkartıldı.
Putin, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, Avrupa'yı Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatları konusunda sömürgecilikle suçlayarak "Bu yönde giden tahıl ve diğer gıdaların rotasını sınırlamayı değerlendirmek gerekiyor. Bu konuyu kesinlikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare edeceğim." diye konuşmuştu.
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