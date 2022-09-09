Emine Erdoğan: Okul öncesi eğitim fırsat eşitliği sağlıyor

BU ÜLKE HEPİMİZİ ORTAK DEĞERİ

"Şöyle bir dönüp geçmişimize baktığımızda, topraklarımızda, alimler, münevverler, bilim insanları ve nice büyük insanlar yetiştiğini görüyoruz. Medeniyetimiz, eğitim ocaklarında inşa edilmiştir. Bilimle sanatla ilimle yetişmiş insanlar, irfan kaynaklarına dönüşmüştür. İşte bu topraklarda böyle büyük bir insan potansiyeli var. Bu potansiyeli el birliğiyle ihya edeceğimize yürekten inanıyorum. Biliyorum ki, bu ülke hepimizin ortak değeri, emeli, hayali ve sevdası."

1450 TANE BAĞIMSIZ ANAOKULU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise şöyle konuştu: "Biz bu projeyi saygıdeğer Hanımefendi'nin himayesinde başlattığımız zaman Türkiye'deki bağımsız anaokulu sayısı 2 bin 887 idi. Yani bir yılda bundan daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık. İstanbul'da bu projeye başladığımız zaman 147 tane devlet anaokulu vardı ama 1538 tane bağımsız özel anaokul vardı. İşte biz bunun için İstanbul'a bin tane devlet anaokulu yapmak için yola çıktık ve bu 1450 tane yapmış olduğumuz yeni anaokulunun 690 tanesini İstanbul'da yaptık."