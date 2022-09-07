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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi PKK'lılara darbe

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi PKK’lılara darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristinn etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

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