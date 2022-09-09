Yunan basını Başkan Erdoğan'ı manşetlerine taşıdı! Türk korkusundan telaşlandılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın tacizler sonrası yaptığı küstah açıklamaların ardından "Bir gece ansızın gelebiliriz" demişti. Başkan Erdoğan bu sözleri için "Anladıkları dilden konuşuyoruz" dedi. Türk korkusu kaplayan Yunan basını bir kez daha manşetlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı.
Giriş Tarihi: 09.09.2022
16:46 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
16:48
Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumunun izah edilir gibi olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Bir yanda Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var, S-300 füzeleriyle radar kilitlemeye varan mütecaviz hareketler var." ifadelerini kullandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan açıklamalarında; İfade ettiğim hususların, vermek istediğim mesajın son derece açık olduğunu düşünüyorum. Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil. Bir yanda Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var, S-300 füzeleriyle radar kilitlemeye varan mütecaviz hareketler var.
Bizim S-400 olayımızı diline dolayanlardan Yunanistan'ın S-300'leriyle alakalı bugüne kadar herhangi bir şey duydunuz mu? S-300'ler de Rusya'nın, S-400 de Rusya'nın. Ama ona ses yok. Burnumuzun dibindeki adaları anlaşmalarla getirilen gayri askeri statü hilafına silahlandırmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda tabii üsler kurulması olayı var. Bunun başını da malum Amerika çekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiğimizde Sayın Başkan'la orada bir görüşme fırsatı bulursak Amerika'nın bu noktada attığı adımlar da dile gelecektir, bu konuları da konuşacağız.
Diğer yanda deniz yetki alanları bağlamında Ege'de ve Doğu Akdeniz'de bize dayatmaya çalıştıkları maksimalist tezler var. Bunun da yenilir yutulur bir yanı yok. Türkiye ile doğrudan konuşmak yerine Birleşmiş Milletler'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği'nde ve hatta en güçlü üyelerinden olduğumuz NATO'da bizi sürekli şikayet suretiyle adeta tehdit mekanizmaları çalıştırıyorlar. Bunu tabii kabullenmek mümkün değil. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor." dedi.
YUNAN BASINI MANŞETE TAŞIDI
Ta Nea'da yer alan haberde; Başkan Erdoğan'ın "Burnumuzun dibindeki adaları silahlandırmaya devam ediyorlar" sözlerini gündeme getirdi.