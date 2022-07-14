İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Yunanistan'da faşistler Ekim 2020'de İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kaldığı evi hedef almıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete için taziye mesajı yayımladı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Mete'nin yaptığı hizmetlerin her zaman hayırla anılacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Ömrünü Batı Trakya Türk azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirmişti.