İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında vefat etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Mete için bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan "Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya’da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirdi.
Yunanistan'da faşistler Ekim 2020'de İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kaldığı evi hedef almıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete için taziye mesajı yayımladı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Mete'nin yaptığı hizmetlerin her zaman hayırla anılacağını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "Ömrünü Batı Trakya Türk azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.
Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı "İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum hocamızın ailesine, sevenlerine ve Batı Trakya'da yaşayan tüm kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
AHMET METE KİMDİR?
Mete, 1965'te İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi.
İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulunda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi.
Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eğitiminin ardından, 1991'de Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu.
Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Mete, Batı Trakya'ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu.
Mete, 2000-2007 döneminde kendi köyü Yassıören'de imam olarak görev yaptı.
2007'de İskeçe Müftüsü seçilen Mete, Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet verdi.
Mete, evli ve üç çocuk babasıydı.
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