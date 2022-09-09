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Son dakika: Teröristlerin finans kaynağına Eren darbesi! İşte ele geçirilenler

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Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Son dakika: Teröristlerin finans kaynağına Eren darbesi! İşte ele geçirilenler

Son dakika haberleri... Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında Lİce kırsalındaki 65 ayrı noktada 1 milyon 493 bin kök kenevir ile 337 bin kök skunk ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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