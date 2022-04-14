Bakan Süleyman Soylu’dan HDP’li Semra Güzel açıklaması: Böyle bir kişiyi...

(Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.)

"BÖYLE BİR KİŞİYİ TBMM'YE SOKMA SORUMLULUĞU KİME AİTTİR"



HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin gelişmeler hakkında sorulan soruya Bakan Soylu, "Her şey ortada. Terör ile bağı olan bir kişinin TBMM'de bulunmasının ne anlama geldiğinin sorusu sorulmalıdır. Milletvekilliği kıymetli bir şeydir. Hem milletimiz hem de milletvekilliğini elde eden kişiler için önemlidir. Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur. Sorduğunuz kişi kendisinin ne yaptığını bilen bir kişidir. Onu sokan parti de onun ne yaptığını bilen bir parti. Türkiye için gecikmiş bir soru ve gecikmiş bir karardır" diye konuştu.



