Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek?