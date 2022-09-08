Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek?
Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek?
Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek?
VASİYET GİBİ AÇIKLAMA
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, vasiyet niteliğinde bir mesaj yayımladı. 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, ölümünden sonra veliaht Prens Charles'ın kral olmasını, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın ise "kraliçe" olmasını belirtti.
EŞİNE KRALİÇE DEYİN
Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti.
KENDİSİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.
LONDRA KÖPRÜSÜ PLANI DEVREYE GİRECEK
Diğer yandan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere'de uygulanacak Londra Köprüsü planının da ayrıntıları ortaya çıktı.
PLANIN AYRINTILARI
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü sonrası uygulanacak olan "Londra Köprüsü" kod adlı operasyon planına dair ayrıntılar ortaya çıktı.
Kamuoyuna sızdırılan gizli bilgilerde resmi açıklamalardan Prens Charles'ın kral olduktan sonra Birleşik Krallık genelinde çıkacağı yas turuna ve kraliyet ailesi mensuplarının sosyal medyada paylaşacakları mesajlara kadar birçok ayrıntı bulunuyor.
İşte 10 günlük planın ayrıntılarından öne çıkanlar:
Ölüm günü: Bir memur başbakanı telefonla arayarak "Londra Köprüsü düştü" kelimeleriyle haberi verecek. Kraliyet ailesi cenaze ile ilgili planları açıklayacak, başbakan bir açıklama yapacak ve Kral Charles ile görüşme gerçekleştirecek. Kral Charles saat 18:00'de televizyondan ulusal seslenecek. Londra'daki St Paul Katedrali'nde bir anma töreni düzenlenecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?
- KYK yurt yedek yerleştirme olacak mı? 2022 - 2023 KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Ferencvaros Trabzonspor canlı maç izle! Ferencvaros TS maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ! EXXEN SPOR...
- Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek?
- 9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?
- MAÇ ÖZETİ İZLE | Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
- Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...
- SİGARAYA ZAM SON DAKİKA: 8 Eylül sigaraya zam geldi mi, var mı? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro...
- Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu?
- En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...
- Kraliçe Elizabeth öldü mü, yerine kim geçecek? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve sağlık durumu...
- Ali Sürmeli'nin annesi intihar mı etti? Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli öldü mü, kimdir?