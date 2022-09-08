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Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth’in yerine kim gelecek?

Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek?

Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek?

VASİYET GİBİ AÇIKLAMA

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, vasiyet niteliğinde bir mesaj yayımladı. 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, ölümünden sonra veliaht Prens Charles'ın kral olmasını, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın ise "kraliçe" olmasını belirtti.

EŞİNE KRALİÇE DEYİN

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti.

KENDİSİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.

LONDRA KÖPRÜSÜ PLANI DEVREYE GİRECEK

Diğer yandan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere'de uygulanacak Londra Köprüsü planının da ayrıntıları ortaya çıktı.

PLANIN AYRINTILARI

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü sonrası uygulanacak olan "Londra Köprüsü" kod adlı operasyon planına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Kamuoyuna sızdırılan gizli bilgilerde resmi açıklamalardan Prens Charles'ın kral olduktan sonra Birleşik Krallık genelinde çıkacağı yas turuna ve kraliyet ailesi mensuplarının sosyal medyada paylaşacakları mesajlara kadar birçok ayrıntı bulunuyor.

İşte 10 günlük planın ayrıntılarından öne çıkanlar:

Ölüm günü: Bir memur başbakanı telefonla arayarak "Londra Köprüsü düştü" kelimeleriyle haberi verecek. Kraliyet ailesi cenaze ile ilgili planları açıklayacak, başbakan bir açıklama yapacak ve Kral Charles ile görüşme gerçekleştirecek. Kral Charles saat 18:00'de televizyondan ulusal seslenecek. Londra'daki St Paul Katedrali'nde bir anma töreni düzenlenecek.

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