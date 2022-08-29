CHP’nin S-400 ikiyüzlülüğü! 10 gün önce ’Neden aldınız’ bugün ’Neden kullanmıyorsunuz’ dediler

Öztrak açıklamasında, "Milli Savunma Bakanı açıklamış, 'Yunanistan'ın S-300'leri aktive etmesi, uçaklarımıza S-300 kilidi atması kabul edilemez' demiş. Bu Yunanistan'daki Rus yapımı S-300 füzeleri, bizim F16'larımıza, yani NATO üyesi Türkiye'nin uçaklarına kilit atmış. Bu sorun, son derece ciddidir. Şimdi herkesin şu soruyu sorması gerekir. Milyarlarca dolar vererek Rusya'dan alınan S-400'ler ambarlarda tozlanırken Yunanistan, S-300'lerle bizim uçaklarımızla nasıl kilit atabiliyor? Hükümetin bu sorulara derhal yanıt vermesini ve ne yapacağını bir an evvel açıklamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.