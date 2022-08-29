29 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'nin S-400 ikiyüzlülüğü! 10 gün önce 'Neden aldınız' bugün 'Neden kullanmıyorsunuz' dediler

CHP'nin S-400 ikiyüzlülüğü! 10 gün önce 'Neden aldınız' bugün 'Neden kullanmıyorsunuz' dediler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
ABONE OL
CHP’nin S-400 ikiyüzlülüğü! 10 gün önce ’Neden aldınız’ bugün ’Neden kullanmıyorsunuz’ dediler

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, S-400'lerin kullanılmadığını öne sürerek, "Neden ambarlarda tozlanıyor" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise S-400 hava savunma sistemlerini hedef alarak, "Kime karşı kullanacaksınız Yunanistan'a mı?" demişti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi.

Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

CHP'Lİ ÖZTRAK: S-400'LER NEDEN AMBARLARDA TOZLANIYOR

Gelişmelere ilişkin bugün düzenlediği basın toplantısında açıklamalarad bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, S-400'lerin kullanılmadığını öne sürerek, "Neden ambarlarda tozlanıyor" dedi.

Öztrak açıklamasında, "Milli Savunma Bakanı açıklamış, 'Yunanistan'ın S-300'leri aktive etmesi, uçaklarımıza S-300 kilidi atması kabul edilemez' demiş. Bu Yunanistan'daki Rus yapımı S-300 füzeleri, bizim F16'larımıza, yani NATO üyesi Türkiye'nin uçaklarına kilit atmış. Bu sorun, son derece ciddidir. Şimdi herkesin şu soruyu sorması gerekir. Milyarlarca dolar vererek Rusya'dan alınan S-400'ler ambarlarda tozlanırken Yunanistan, S-300'lerle bizim uçaklarımızla nasıl kilit atabiliyor? Hükümetin bu sorulara derhal yanıt vermesini ve ne yapacağını bir an evvel açıklamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN S-400 İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Söz konusu açıklamalar geçtiğimiz günlerde S-400'lerin alınması dolayısıyla hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu akıllara getirdi.

CHP lideri, S-400'lerin alınmasını eleştirererk, "Gittiler S-400 aldılar. Kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız?" demişti.

Kılıçdaroğlu’ndan İngilizlere S-400 hezeyanı! KILIÇDAROĞLU'NDAN İNGİLİZLERE S-400 HEZEYANI!
Türkiye’den S-400 iddialarına net yanıt TÜRKİYE'DEN S-400 İDDİALARINA NET YANIT

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA