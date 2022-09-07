Son dakika: Diyarbakır’da terör operasyonunda şoke eden ayrıntılar! Muskadan 2 polise suikast planı çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu.