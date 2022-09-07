07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonunda şoke eden ayrıntılar! Muskadan 2 polise suikast planı çıktı

Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonunda şoke eden ayrıntılar! Muskadan 2 polise suikast planı çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır’da terör operasyonunda şoke eden ayrıntılar! Muskadan 2 polise suikast planı çıktı

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan 4 teröristin üst aramasında, birinin boynundaki muskada, kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu.

Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi.

MUSKADAN SUİKAST PLANI ÇIKTI
Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA