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Diyarbakır'da kimlik bilgileri ele geçirilen PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Diyarbakır’da kimlik bilgileri ele geçirilen PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

Diyarbakır Lice'de Mehmedil mezrasında ele geçirilen örgütsel dokümanlardan kimliği tespit edilen terör örgütü PKK üyesi Fırat S. İstanbul'da yakalandı.

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