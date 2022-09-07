07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sırbistanlı mevkidaşıyla görüştü

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sırbistanlı mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sırbistanlı mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkan ülkelerine yaptığı ziyarete eşlik eden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belgrad'da Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA