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Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! Diyarbakır'ı kana bulayacaklardı...

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Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! Diyarbakır’ı kana bulayacaklardı...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK üyesi 4 teröristin, 1 savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ile gözaltına alındığı duyuruldu.

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