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Son dakika: Emine Erdoğan Zveçanska Annelik Merkezi’ni ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Son dakika: Emine Erdoğan Zveçanska Annelik Merkezi’ni ziyaret etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic ile Zveçanska Annelik Merkezi'ne ziyarette bulundu.

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