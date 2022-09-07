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ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı davada karar

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in yargılandığı davada karar

ABD vatandaşı olduktan sonra "Alpaslan Demir" olan ismini değiştiren, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı dava karara bağlandı.

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