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ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında 15 yıl istendi

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Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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ByLock’un lisans sahibi David Keynes hakkında 15 yıl istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes hakkında savcı mütalaasını verdi.

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