ByLock'un sahibi David Keynes'in FETÖ ile irtibatı gözler önüne serildi! Örgütü böyle tehdit etmiş
ByLock'un lisans sahibi David Keynes’in yargılandığı davada FETÖ itirafçısı Mehmet Candan, tanık olarak dinlendi. Keynes’in üniversite yıllarında Ankara’da FETÖ evlerinde, askeri okullara hazırlananlara matematik çalıştırdığını anlatan Candan, “Kendisinin eşcinsel olduğuna dair dedikodu çıkmıştı. Öyle değildi, süslenmeyi seven bir insandı. Cemaatte bilirsiniz çok dedikodu yapılır. Üniversiteden atılınca da bunalıma girdi” dedi. Candan, Keynes’in bir süre sonra “Ordudan 100 kişiyi attırırım” diyerek örgütü tehdit ettiğini ve gazeteci Hikmet Çetinkaya ile görüştüğünü, bunun üzerine de ABD’ye gönderildiğini anlattı.
David Keynes, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibiydi. ABD vatandaşlığına geçip Alpaslan Demir olan adını değiştiren David Keynes'in İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 3. duruşma yapıldı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık David Keynes katılmadı. Keynes'i avukatı temsil etti. Mahkemeye görüntülü olarak bağlanan FETÖ itirafçısı Mehmet Candan, tanık olarak dinlendi.
ÖRGÜTTE EŞCİNSEL DEDİKODUSU
Keynes ile üniversite yıllarında FETÖ evlerinde kaldıklarını belirten Candan, "Ankara aynı cemaat bölgesinde kaldık, evlerimiz ayrıydı. Hiç aynı evde kalmadık ama yaptıklarımızı ettiklerimizi birbirimize anlatırdık. Sanık askeri okullara hazırlananlara matematik çalıştırmakla mesuldü. Daha sonra kendisinin eşcinsel olduğuna dair dedikodu çıktı. Öyle değildi, süslenmeyi seven bir insandı. Cemaatte bilirsiniz çok dedikodu yapılır. Bu dedikodular cemaatte duyuldu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümünden atılınca da bunalıma girdi. Okuldan atılması ve dedikodular yüzünden cemaat buna Ankara'da kalacak yer vermedi" dedi.
ABD'YE GÖNDERİLDİ
FETÖ evinde yer verilmemesi üzerine David Keynes'in "Ben bu kadar hizmet ettim, bu kadar şey yaptım bana nasıl yer vermezler, İstanbul'a gidip bütün bildiklerimi anlatacağım" dediğini anlatan Mehmet Candan, Amerika'ya gitmesi fikrini Keynes'e kendisinin verdiğini söyledi.
Tanık Candan, ifadesine şöyle deva etti: "Cemaat aleyhine konuşacağını söylüyordu. Daha sonra Hikmet Çetinkaya'ya giderek konuştu. Ordudan 100 kişiyi attırırım diyerek cemaati tehdit ediyordu. Hikmet Çetinkaya ile görüşmesi 28 Şubat dönemine geliyordu. Amerika'ya gitmesi fikrini verdim. Bir süre sonra cemaat de ikna oldu, 'bunu göndermemiz lazım başımıza bela olur' dediler. Amerika'ya biletini falan her şeyini cemaat karşıladı. Bylock'la olan ilgisini ben de gazetelerde, medyada ne yazıyorsa o kadar biliyorum. Tahminimce kandırılmıştır. Çünkü bu şahıs kendini yönetemeyen, başkalarının vesayeti altında yaşayan bir şahıstır. Bylock'un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum, kesinlikle kullanılmıştır."
SAVCI MÜTALAASINI HAZIRLAYACAK
Tanık dinlendikten sonra duruşma 28 Haziran'a erteledi. Mahkeme heyeti, sanık David Keynes hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verip, bir sonraki celseye kadar Cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlamasını istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede David Keynes'in "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. 17 Aralık 2020'de hakkında yakalama emri çıkartılan Keynes, avukatı aracılığıyla 4 Mart 2021'de savcılığa verdiği dilekçede, Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olmak istediğini bildirmişti. 9 Haziran'da İstanbul Havalimanı'na gelip teslim olan Keynes, 3 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.
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