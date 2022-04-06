ByLock’un sahibi David Keynes’in FETÖ ile irtibatı gözler önüne serildi! Örgütü böyle tehdit etmiş

ABD'YE GÖNDERİLDİ

FETÖ evinde yer verilmemesi üzerine David Keynes'in "Ben bu kadar hizmet ettim, bu kadar şey yaptım bana nasıl yer vermezler, İstanbul'a gidip bütün bildiklerimi anlatacağım" dediğini anlatan Mehmet Candan, Amerika'ya gitmesi fikrini Keynes'e kendisinin verdiğini söyledi.



Tanık Candan, ifadesine şöyle deva etti: "Cemaat aleyhine konuşacağını söylüyordu. Daha sonra Hikmet Çetinkaya'ya giderek konuştu. Ordudan 100 kişiyi attırırım diyerek cemaati tehdit ediyordu. Hikmet Çetinkaya ile görüşmesi 28 Şubat dönemine geliyordu. Amerika'ya gitmesi fikrini verdim. Bir süre sonra cemaat de ikna oldu, 'bunu göndermemiz lazım başımıza bela olur' dediler. Amerika'ya biletini falan her şeyini cemaat karşıladı. Bylock'la olan ilgisini ben de gazetelerde, medyada ne yazıyorsa o kadar biliyorum. Tahminimce kandırılmıştır. Çünkü bu şahıs kendini yönetemeyen, başkalarının vesayeti altında yaşayan bir şahıstır. Bylock'un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum, kesinlikle kullanılmıştır."