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Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi toplantısına tepki: Mesnetsiz iddialara sahne olmuştur

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Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi toplantısına tepki: Mesnetsiz iddialara sahne olmuştur

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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