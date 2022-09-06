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Avrupa'da orman yangınlarının izi uzaydan görüntülendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Avrupa’da orman yangınlarının izi uzaydan görüntülendi

Avrupa’da yaşanan son yılların en büyük orman yangını felaketinin tahribatı uydu görselleriyle ortaya çıktı. Uydulardan elde edilen 3 aylık görseller, hızlandırılarak video haline getirildi.

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