Son dakika: Mersin'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor! Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı
Son dakika haberleri... Mersin'in Gülnar ilçesinde bu sabah başlayan ve halen devam eden orman yangınına 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personelle müdahale edilirken, Milli Savunma Bakanlığı da bölgeye hava desteği gönderdi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Rüzgar hızını biraz kesmiş durumda. Mücadele devam ediyor. Can kaybımız yok 110 hane tamamen tahliye edildi." dedi. Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Yangına 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personelle müdahale ediliyor. Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.
Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.
TEDBİREN 30 EV BOŞALTILDI
Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da yangın alanında incelemede bulundu, çalışmaları takip etti.
Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da yangına müdahale eden ekiplere, hortum çekerek yardımcı oldu.
Ünüvar, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Şiddetli rüzgara rağmen 4-5 uçak müdahale ediyor. Sıkıntı yaşayabilecek vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmalar devam etmekte. Allah'ın izniyle yangını söndüreceğiz." diye konuştu.
Yangın nedeniyle bölgedeki 30 ev tedbiren boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için Gülnar'daki iki lise barınma yeri olarak hazırlandı.
Jandarma ekiplerinin de bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.
TAHLİYE SAYISI 110'A YÜKSELDİ
Gelen son dakika gelişmesine göre, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Rüzgar hızını biraz kesmiş durumda. Mücadele devam ediyor. Can kaybımız yok 110 hane tamamen tahliye edildi." dedi.
MERSİN-ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.
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