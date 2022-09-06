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Son dakika: Türkiye'den AB'ye Yunanistan tepkisi!

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Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Son dakika: Türkiye’den AB’ye Yunanistan tepkisi!

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi uluslararası hukuka aykırıdır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Çekya'nın Dışişleri Bakanlığı ve AB kurumlarına yönelik, "AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Çekya Dışişleri Bakanlığından ve bazı AB kurumlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik ifadelerine tepki gösteren açıklamalar hakkındaki soruya yazılı olarak yanıt verdi.

Yapılan açıklamaların Türkiye açısından bir anlamı ve değeri olmadığını kaydeden Bilgiç, "AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerine yer verdi.

Açıklama yapanların Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tutumuna karşı ise sessiz kaldığına dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan'ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan'ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir."

Bilgiç, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurgulayarak "Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB, diyaloğu teşvik etmek istiyorlarsa Türkiye-AB ilişkileri, esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan/Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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