Son dakika: Türkiye’den AB’ye Yunanistan tepkisi!

Bilgiç, Çekya Dışişleri Bakanlığından ve bazı AB kurumlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik ifadelerine tepki gösteren açıklamalar hakkındaki soruya yazılı olarak yanıt verdi.

Yapılan açıklamaların Türkiye açısından bir anlamı ve değeri olmadığını kaydeden Bilgiç, "AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB'nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerine yer verdi.