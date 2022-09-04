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Son dakika: MSB: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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Son dakika: MSB: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna’dan ayrıldı

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün sabah itibarıyla tahıl yüklü 12 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu.

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