DW'nin 'antisemitizm' oyununa mahkeme 'dur' dedi: Filistinli gazeteci açtığı davayı kazandı
Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) Yahudi aleyhtarlığı yaptığı iddiasıyla Filistinli gazeteci Farah Maraqa'yı işten çıkarmıştı. Almanya'da Berlin İş Mahkemesi, Maraqa'nın haksız yere işten çıkarıldığına hükmetti.
"YANLIŞ SUÇLAMALARLA İTİBARI ZEDELENDİ"
Farah'ın artık işine dönme hakkına sahip olduğunu ifade eden avukat Rinsdorf, DW'nin gazeteciye karşı yanlış suçlamalarda bulunduğunu ve onun itibarını zedelediğini belirtti.
DW, FİLİSTİNLİ GAZETECİYİ NEDEN KOVMUŞTU?
DW bir iç soruşturmanın ardından antisemitizm yaptıkları iddiasıyla Maraqa'nın yanı sıra, birkaç gazeteciyi daha DW Arapça servisinden kovmuştu.
Bonn İş Mahkemesi de temmuzda DW'nin Yahudi aleyhtarlığı içeren bir ifade kullandığı iddiasıyla işten çıkardığı Filistinli gazeteci Maram Salim'in haksız yere işten çıkarıldığına hükmetmişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı?
- Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? İl il bakım maaşı yatanlar listesi...
- AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?
- KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı?
- %22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuruları sonuçları ne zaman açıklanır?
- Transfer sezonu ne zaman bitiyor, kapanıyor? 2022-2023 sezonu transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
- İŞKUR MEB TYP personel alımı listesi isim sorgulama! TYP KURA SONUÇLARI... 6 Eylül MEB TYP personel alımı sonuçları nihai liste...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim sorgulama: Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai isim listesi...
- Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır 2022? Doğalgaz desteği başvuru şartları neler? e-Devlet başvuru ekranı...