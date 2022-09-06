06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri DW'nin 'antisemitizm' oyununa mahkeme 'dur' dedi: Filistinli gazeteci açtığı davayı kazandı

DW'nin 'antisemitizm' oyununa mahkeme 'dur' dedi: Filistinli gazeteci açtığı davayı kazandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022
ABONE OL
DW’nin ’antisemitizm’ oyununa mahkeme ’dur’ dedi: Filistinli gazeteci açtığı davayı kazandı

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) Yahudi aleyhtarlığı yaptığı iddiasıyla Filistinli gazeteci Farah Maraqa'yı işten çıkarmıştı. Almanya'da Berlin İş Mahkemesi, Maraqa'nın haksız yere işten çıkarıldığına hükmetti.

Aynı zamanda Ürdün vatandaşı olan Farah'ın avukatı Dr. Hauke Rinsdorf, mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, DW'yi kamuoyu önünde özür dilemeye ve Farah'ı eski görevine iade etmeye çağırdı.

"YANLIŞ SUÇLAMALARLA İTİBARI ZEDELENDİ"

Farah'ın artık işine dönme hakkına sahip olduğunu ifade eden avukat Rinsdorf, DW'nin gazeteciye karşı yanlış suçlamalarda bulunduğunu ve onun itibarını zedelediğini belirtti.

DW, FİLİSTİNLİ GAZETECİYİ NEDEN KOVMUŞTU?

DW bir iç soruşturmanın ardından antisemitizm yaptıkları iddiasıyla Maraqa'nın yanı sıra, birkaç gazeteciyi daha DW Arapça servisinden kovmuştu.

Bonn İş Mahkemesi de temmuzda DW'nin Yahudi aleyhtarlığı içeren bir ifade kullandığı iddiasıyla işten çıkardığı Filistinli gazeteci Maram Salim'in haksız yere işten çıkarıldığına hükmetmişti.

O gençlerin yalanları deşifre oldu! Dubai pozları ortaya çıktı O GENÇLERİN YALANLARI DEŞİFRE OLDU! DUBAİ POZLARI ORTAYA ÇIKTI
RTÜK lisansı almayan DW ve VOA’ya erişim engeli RTÜK LİSANSI ALMAYAN DW VE VOA'YA ERİŞİM ENGELİ
DW’nin iğrenç haberine sert tepki! Ahlaksızlığı... DW'NİN İĞRENÇ HABERİNE SERT TEPKİ! AHLAKSIZLIĞI...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA