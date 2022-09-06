DW’nin ’antisemitizm’ oyununa mahkeme ’dur’ dedi: Filistinli gazeteci açtığı davayı kazandı

"YANLIŞ SUÇLAMALARLA İTİBARI ZEDELENDİ"

Farah'ın artık işine dönme hakkına sahip olduğunu ifade eden avukat Rinsdorf, DW'nin gazeteciye karşı yanlış suçlamalarda bulunduğunu ve onun itibarını zedelediğini belirtti.